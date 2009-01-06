Поставки російського газу до Південно-Східної Європи припинено - ЗМІ

Всі поставки російського газу через Україну до Болгарії, Туреччини, Греції і Македонії припинені, повідомило Міністерство економіки Болгарії.

Транзит газу з Росії «до Болгарії, також як до Туреччини, Греції і Македонії припинено. Ми в кризовій ситуації», йдеться в повідомленні міністерства, передає Газета.руз посиланням на Reuters .