Газ до Європи йде тільки через одну станцію з чотирьох

НАК «Нафтогаз України» одержала від ВАТ «Газпром» факсимільне попередження про зниження обсягів поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

Компанія зазначає, що таким чином, із 4-х існуючих пунктів входу російського транзитного газу на територію України (ГВС Суджа, ГВС Валуйки, ГВС Писарівка і ГВС Сохранівка), залишено в дії лише одну ГВС Суджа.

Це означає, що ВАТ «Газпром» фактично знизив обсяги транзиту газу європейським споживачам. Таким чином, російська компанія поставила під загрозу поставки газу в країни Європи, а саме: Молдова, Болгарія, Румунія, Греція, Туреччина, Польща, Угорщина, Словаччина, Німеччина.

НАК «Нафтогаз України» вважає, що в разі недоотримання необхідних обсягів російського природного газу всі претензії вказаних країн мають бути направлені до ВАТ «Газпром».

Нагадаємо, 5 січня у ВАТ «Газпром» надійшов лист Федеральної митної служби Росії про результати роботи з контролю за митним оформленням експортних поставок природного газу європейським споживачам. У листі наголошується, що осідання газу на території України може призвести до скорочення виручки ВАТ «Газпром» від експортних поставок і порушення валютного законодавства РФ. ФМС Росії наказала ВАТ «Газпром» негайно вжити заходів із оптимізації режимів і напрямків подачі газу для європейських споживачів, а також інших заходів, необхідних для дотримання вимог митного й валютного законодавства РФ.

У зв`язку з цим у ВАТ «Газпром» прийнято рішення про скорочення обсягів подачі газу в газотранспортну систему України на 65,3 млн. куб. м газу. Відповідна телеграма була направлена на адресу НАК «Нафтогаз України». На думку «Газпрому», відповідальність за можливі зміни режиму транзиту газу і, як наслідок, скорочення його подачі для європейських споживачів, лежить на НАК «Нафтогаз України».

Конфлікт між Москвою й Києвом розгорівся через суперечки про ціни на газ і тарифи за транзит російського "блакитного палива" до європейських країн через українську територію. В результаті з 1 січня поставки газу в Україну були повністю припинені. Це відчули на собі країни Східної Європи: зменшення обсягів імпорту російського газу відбулося в розпал зими.

У неділю «Газпром» звинуватив Україну в несанкціонованому відборі 50 млн. куб. м газу, призначених для європейських споживачів.

Європейський Союз, який одержує близько 20% "блакитного палива" через газопровід, що проходить територією України, повідомив про намір провести в Брюсселі засідання представників 27 членів ЄС у понеділок. ЄС також зажадав збереження обсягів поставок транзитного газу.

«Газпром» вирішив збільшити обсяг газу, що поставляється через територію України, до 308 млн. куб. м у понеділок, 5 січня.

За повідомленням офіційного представника «Газпрому» Сергія КУПРІЯНОВА в неділю, Україна не погасила заборгованість за поставки газу в 2008 році в розмірі 614 млн. дол.