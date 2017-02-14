У Києві попрощалися з генерал-полковником Геннадієм Воробйовим (фоторепортаж)

Як повідомлялося, ректор Національного університету оборони України, генерал-полковник Геннадій Воробйов помер 11 лютого на робочому місці.

Читайте такожУ Луцьку тисячі людей попрощалися з міським головою Миколою Романюком

Воробйов приділяв велику увагу питанням проведення антитерористичної операції.

Він був призначений в. о. ректора Національного університету оборони України від 21 травня 2016 року. На новій посаді його представив міністр оборони Степан Полторак.

На Воробйова покладалися обов'язки оновити викладацький склад вузу, а також адаптувати систему військової освіти до нинішніх реалій, у яких перебувають Збройні сили України.