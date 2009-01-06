Для кого корисний газовий конфлікт Росії і України

“Газовий конфлікт” між Росією та Україною збільшує значення проекту газопроводу «Набукко». Як передає “Німецька хвиля”, про це у Відні заявив керівник проекту «Набукко» Райнгард МІЧЕК.

За його словами, цим газотранспортним коридором, що проляже між Туреччиною та Австрією, до Західної Європи зможе постачатися до 31 млрд. кубометрів каспійського газу на рік. Незважаючи на пріоритетність даного проекту для Євросоюзу, досі не було дозволів ЄС та угод між окремими країнами щодо його реалізації.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу.

У ніч на вівторок стало відомо про припинення поставок російського природного газу до Болгарії, Туреччини, Греції і Македонії. Під загрозою знаходяться поставки до Молдови, Румунії, Польщі, Угорщини, Словаччини і Німеччини.

НАК «Нафтогаз України» вважає, що у разі недоотримання необхідних обсягів російського природного газу всі претензії вказаних країн повинні бути адресовані ВАТ «Газпром».