Україна просить Євросоюз стати між нею і Росією

Україна наполягає на залученні до газових переговорів із Росією Євросоюзу як третьої сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА на брифінгу після зустрічі з представниками Єврокомісії сьогодні в Києві.

“Ми звернулися до представників ЄС стати між нами і Росією”, – сказав він.

При цьому, запевнив О.ДУБИНА, «ми гарантуватимемо, що газ дійде до Європи, але ми не допустимо колапсу».

У свою чергу, перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК зазначив, що українська сторона не одержала ніяких повідомлень від російської сторони про скорочення обсягів поставок газу, призначеного для транзиту до Європи.

“Будь-які зміни поставок вимагають попередження за 36 годин… Ніякого повідомлення ми не маємо, з нами грають у кота й мишки. Якщо це політика – про неї необхідно публічно заявити”, – сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу – до 221,8 млн. куб. м на добу.

У ніч на вівторок стало відомо про припинення поставок російського природного газу до Болгарії, Туреччини, Греції і Македонії. Під загрозою знаходяться поставки до Молдови, Румунії, Польщі, Угорщини, Словаччини і Німеччини.

НАК «Нафтогаз України» вважає, що у разі недоотримання необхідних обсягів російського природного газу всі претензії вказаних країн повинні бути направлені до ВАТ «Газпром».