Бельгійський порт здатний забезпечити газом Західну Європу

Бельгійський порт Зеебрюгге заявляє про здатність його газового терміналу забезпечити потреби в газі країн Західної Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на бельгійське інформаційне агентство Belga, про це заявив адміністратор порту Зеебрюгге Йоахім КОЕНС.

«Завдяки диверсифікації шляхів постачання та збільшенню можливостей для зберігання скрапленого газу, Зеебрюгге здатний забезпечити потреби Західної Європи», - цитує агентство представника порту.

На сьогодні газовий термінал Зеебрюгге отримує скраплений газ кораблями з Катару, а також забезпечує роботу двох газопроводів, що постачають газ з Великобританії та Норвегії.

Заява представника бельгійського порту зроблена на тлі найбільшої за всі роки кризи між Україною та Росією щодо постачання газу, яка вже призвела до відключення ряду країн від російського газу.

Як повідомляв УНІАН, постачання газу було припинено до Болгарії, Хорватії та Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%. Окрім того, Чехія заявила про скорочення обсягів постачання газу через Україну на 75%, Польща – на 15%.