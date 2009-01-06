Газпром заявляє про збільшення альтернативних поставок до Європи

ВАТ “Газпром” збільшує альтернативні поставки газу європейським споживачам у зв`язку зі скороченням транзитних поставок через Україну, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на офіційного представника російського газового холдингу Сергія КУПРІЯНОВА.

«Для забезпечення європейських споживачів "Газпром" направляє додаткові об`єми через Білорусь і "Блакитний потік", а також використовує свої резерви в європейських підземних сховищах газу", - сказав представник газового концерну журналістам у вівторок.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу в Україну через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня «Газпром» вирішив знизити об`єми постачання газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. В той же час, за інформацією «Нафтогазу України», насправді постачання були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

В результаті постачання газу було припинено до Болгарії, Хорватії і Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%. Крім того, Чехія заявила про скорочення об`ємів постачання газу через Україну на 75%, Польща – на 15%.