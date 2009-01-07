У Полтаві відкрився Різдвяний вертеп

Вперше у Полтаві, на Театральній площі, поблизу новорічної ялинки відкрився Різдвяний вертеп. Його виготовлення профінансували підприємці міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті вертепу взяли участь міський голова Андрій МАТКОВСЬКИЙ та архієпископ Полтавський і Миргородський ФИЛИП. Владика перед цим консультував розробників проекту, а відтак - урочисто освятив вертеп.

В.МАТКОВСЬКИЙ зазначив, що вертеп стане чудовим подарунком для всіх полтавців, а особливо для дітей, прилучаючи їх до духовності, національних традицій. Це – втілене нагадування про вічну євангельську істину, світло якої завжди сповнюватиме людські серця, додав він.