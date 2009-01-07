Хто виграв, хто програв, яка ціна і як далі підуть переговори...

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА завтра в Москві має намір провести переговори з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ щодо поставок і транзиту газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДУБИНА повідомив сьогодні на брифінгу.

«Почнемо переговори, які не припинялися», - сказав він, підкресливши, що не може спрогнозувати, яким чином ці переговори проходитимуть, оскільки подібна ситуація в газових відносинах між Україною і РФ виникла вперше. «Я не готовий сказати, як далі підуть переговори», - зазначив О.ДУБИНА.

При цьому він ще раз підкреслив, що пропозиція російської сторони купувати газ по 450 доларів за тисячу кубометрів є економічно необгрунтованою і категорично неприйнятною для України. «Я не думаю, що Україна прийме позицію у 450 дол.», - сказав О.ДУБИНА.

Характеризуючи відносини між Україною і Росією щодо газового питання, О.ДУБИНА зазначив, що в цій ситуації на сьогодні немає ні тих, що виграли, ні тих, що програли.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

У спільній заяві Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 31 грудня 2008 року наводяться результати проведених на підставі умов Меморандуму від 2 жовтня 2008 р. розрахунків, які показують, що на початок 2009 року ціна на російський природний газ на російсько-українському кордоні має становити 201 дол. США/1000 куб.м. при розмірі ставки за транзит не нижче 2 дол. США за тис. куб. метрів на 100 км.

Вчора, 4 січня, голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що компанія пропонує Україні нову ціну на газ 450 доларів за тисячу кубометрів. За його словами, «Нафтогаз України» відмовився від «пільгової ціни» постачання газу в 2009 році у розмірі 250 дол. за тисячу кубометрів і «в односторонньому порядку вирішив вийти з переговорів».

«Не повернула українську сторону за стіл переговорів запропонована «Газпромом» ціна за середньоазіатський газ у розмірі 370 дол. за тисячу кубометрів, а також ціна в 418 дол. за тисячу кубометрів», - додав він.