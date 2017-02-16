Керченська переправа припинила роботу через крижані затори

Льодові затори в Керченській протоці створили серйозні труднощі в забезпеченні анексованого Криму вантажами, оскільки пороми не можуть ходити через протоку, повідомляє Росбалт з посиланням на лідера громадської організації "Чистий берег. Крим" Володимира Гарначука.

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"Переправа зараз фактично не працює. Через це виникли переривання ланцюжків постачання всіма вантажами, включно з паливно-мастильними матеріалами та продуктами харчування", - повідомив він.

На даний момент зупинилося більше трьох тисяч вантажних фур. Однак не всі вони стоять біля переправи, частина "розосередилася" в Краснодарському краї, очікуючи зміни льодової обстановки.

Також він підкреслив, що кризова ситуація стала можливою через те, що у протоці працюють пороми, що не призначені для проходу через льоди. "Для того, щоб забезпечити перевезення поромною переправою, кожен пором має бути забезпечений сертифікатом льодового класу, який дозволяє їм ходити в льодових умовах Азовського і Чорного морів. Адже всім прекрасно було відомо, що в зимовий період там постійно відбувається обмерзання протоки, Азовського в Чорне море йдуть льодові пласти. Грецькі пороми, які ходили на цьому маршруті, зараз всі встали. Наскільки мені відомо, там зараз ходить тільки один пором, дуже маленький", - уточнив Гарначук.