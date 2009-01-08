Дубина і Міллер проводять переговори в Брюсселі

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олег ДУБИНА та голова правління ВАТ “Газпром” Олексій МІЛЛЕР зараз проводять переговори з питань постачання та транзиту газу в Брюсселі (Бельгія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Володимир ТРІКОЛІЧ сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, сьогодні вночі О.ДУБИНА на прохання О.МІЛЛЕРА вилетів на зустріч до Москви. І сьогодні вранці вони разом вилетіли до Брюсселя.

“Зустріч була на прохання О.МІЛЛЕРА... Переговори тривають”, - додав він.

Нагадаємо, на сьогодні, 8 січня планувалася поїздка голови правління “Нафтогазу України” О.ДУБИНИ в Москву для участі в газових переговорах.

Водночас на сьогоднішній ранок було заплановане надзвичайне засідання щодо газу Комітету з питань закордонних справ Європарламенту в Брюсселі з участю О.МІЛЛЕРА.

Вчора начальник Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що, «можливо, що О.ДУБИНА проведе зустріч з О.МІЛЛЕРОМ завтра в Брюсселі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ повідомив журналістам, що керівники НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА і ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР сьогодні вночі провели переговори в Москві.