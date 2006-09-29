Росія і Україна домовилися про постачання електроенергії до Росії

Росія і Україна домовилися про постачання електроенергії з українських електростанцій, повідомив РІА Новости представник Інтер РАТ Борис Звєрєв.

"Це серйозний прогрес в енергодіалозі Росії й України. Досягнуті домовленості підуть на користь обом країнам, оскільки Росія може вирішити проблему енергодефіциту, а Україна завантажить потужності, що нині простоюють", - сказав представник Інтер РАТ.

Він зазначив, що питання про постачання палива (газу) з Росії на українські електростанції "близьке до вирішення, нині йдуть узгодження".

"З 1 жовтня проект імпорту електроенергії може бути запущений", - сказав Звєрєв. Інші подробиці домовленості не розголошуються.

Раніше в середу заступник міністра енергетики України Олексій Шеберстов заявив, що Україна готова надати Росії вільні потужності своїх електростанцій для ліквідації російського дефіциту електроенергії.

"У РФ є дефіцит електроенергії, і Росія попросила нас надати допомогу в експорті, а у нас є вільні потужності, які простоюють", - сказав він.

Шеберстов повідомив, що нині в Україні близько п`яти тисяч мегаватт вільних потужностей - це шість блоків по 800 Мвт на Углегорській ГРЕС і Запорізькій ГРЕС, а також два блоки по 300 Мвт на Трипільській ТЕС.

ЗАТ Інтер РАТ ЄЕС, акціонерами якого є РАТ ЄЕС (60%) і Росенергоатом (40%), є найбільшим в Росії оператором експорту-імпорту електроенергії. Інтер РАТ ЄЕС управляє численними енергоактивами в Росії і за кордоном. Статутний капітал компанії становить 160 мільярдів рублів.

РІА "Новини"