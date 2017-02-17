У Львові вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Заходи розпочнуться о 8.00 год. з урочистої лінійки та покладання квітів до пам’ятної дошки Герою Небесної Сотні Анатолію Жаловазі (вул. Княгині Ольги, 1, Львівське державне училище фізичної культури).

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Опісля відбудеться тиха хода пам’яті Героїв Небесної Сотні. О 13.00 год. біля Львівського національного університету ім. Івана Франка формуватимуть колону, і звідти студентська молодь організовано пройде до пам’ятника Т. Шевченку за маршрутом: вул. Ю. Словацького – вул. П. Дорошенка – пр. Свободи. Відтак, о 13.45 год. на площі перед пам’ятником Т. Шевченку відбудеться спільна молитва.

О 16:30 год. відбудеться покладання квітів та запалення лампадок на могилах осіб, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Відтак, відбудеться Чин панахиди.

О 18:00 год. біля пам’ятника Т. Шевченку на проспекті Свободи розпочнеться громадське віче. Опісля, о 18:30 год. – мистецька частина.