У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

У заходах також взяли участь, зокрема, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени уряду, військові, представники громадських організацій.

Під час вшанування Порошенко визначив як невідкладний законопроект про вшанування подвигів учасників Революції гідності.

“Я прийняв рішення і оголошую невідкладним зараз проект закону про внесення змін до законодавства з метою вшанування подвигів учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні”, - сказав Порошенко.

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Він також зазначив, що спорудження меморіального комплексу Героїв Небесної сотні як місця національної пам'яті - “це наше з вами всенародне завдання”.

“Минулого року я висловив спільне переконання, що меморіальний комплекс має бути розташований тільки за адресою: вулиця Героїв Небесної сотні. Я в цьому абсолютно переконаний. Фактично місце, на якому ми з вами зараз перебуваємо, уже стало святим для кожного українця без виключення, воно перетворилося на місце справжнього паломництва. І всім очевидно, що ця земля належить Небесній сотні за вищим небесним правом, але щоб нарешті розрубати цей гордіїв вузол, який заводив у глухий кут суперечки щодо власності на цю ділянку, я мусив втручатися в хитросплетіння земних законів”, - сказав Порошенко.

Президент також подякував меру Києва та депутатам Київської міської ради, які ухвалили рішення, що дає початок спорудженню цього меморіального комплексу.

“Своїм голосуванням вони надали дозвіл на розробку проекту землеустрою на відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності”, - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Київрада підтримала проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної сотні — Музей Революції гідності.