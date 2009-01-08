Євро на міжбанку підскочив до 12

На міжбанку ціна долара досягла 8,80 грн., євро – перевищила 12 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку продовжилося зростання цін на американську валюту. Торги доларом США відкрилися котируваннями 8,35/8,55 грн., до 12:00 ціни зросли до 8,60/8,75 грн. До закриття цінові рівні досягли значень 8,75/8,815 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 15:40 НБУ оголосив про продаж валюти за курсом 8,51 грн.

У Росії тривають новорічні канікули, які продовжаться до 11 січня 2009 р., у зв`язку з чим торги російським рублем не проводилися.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3554/1,33556 дол. США, а до 15:45 піднялися до 1,3689/1,3691 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3035/11,6045 грн., до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору – 11,6800/11,9140 грн. До закриття торгової сесії цінові показники з євро-гривні досягли максимуму –11,9635/12,0825 грн.