На шахті у Нововолинську стався вибух: 7 потерпілих

7 січня в Нововолинську Волинської області на шахті №10 під час проведення бетонних робіт у заїзді на перший північний штрек на глибині 355 метрів стався вибух газу.

Шахта перебуває в стані розробки і ще не введена в експлуатацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Волинській області, внаслідок вибуху травмовано 7 робітників: двоє отримали опіки важкого ступеня, один - середнього ступеня, ще четверо - легкого ступеня.

Постаждалі зуміли самостійно піднятись на поверхню. Трьох потерпілих доправлено до опікового відділення Нововолинської міської лікарні.

Над встановленням причин та обставин події працює спеціальна комісія. Попередня версія вибуху – займання метану від іскри, що виникла під час проведення робіт.

Пожежно-рятувальні та гірничо-рятувальні підрозділи до місця події не викликались.