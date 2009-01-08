На шахті у Нововолинську стався вибух: 7 потерпілих
На глибині 355 метрів
7 січня в Нововолинську Волинської області на шахті №10 під час проведення бетонних робіт у заїзді на перший північний штрек на глибині 355 метрів стався вибух газу.
Шахта перебуває в стані розробки і ще не введена в експлуатацію.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Волинській області, внаслідок вибуху травмовано 7 робітників: двоє отримали опіки важкого ступеня, один - середнього ступеня, ще четверо - легкого ступеня.
Постаждалі зуміли самостійно піднятись на поверхню. Трьох потерпілих доправлено до опікового відділення Нововолинської міської лікарні.
Над встановленням причин та обставин події працює спеціальна комісія. Попередня версія вибуху – займання метану від іскри, що виникла під час проведення робіт.
Пожежно-рятувальні та гірничо-рятувальні підрозділи до місця події не викликались.