Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у четвер знизилися з огляду на зростання запасів палива в США - основному споживачі енергоносіїв у світі, повідомляє Reuters.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,97 долара - до 44,89 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,93 долара - до 41,70 долара за баррель.