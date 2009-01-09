МЗС: Україна усвідомлює відповідальність, але вся справа в Росії

В Україні сподіваються, що за результатами щойно відновлених переговорів з російською стороною у найближчій перспективі вдасться забезпечити прозору та прогнозовану процедуру постачання природного газу європейським споживачам.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України з приводу заяви ЄС щодо українсько-російської проблеми та енергетичної безпеки. (Євросоюз покладає відповідальність за ситуацію у газовій сфері на обидві сторони конфлікту, вважаючи недостатніми зусилля, які застосовують Україна і Росія для його вирішення – УНІАН).

Україна заявляє, що досягнення домовленостей з Російською Федерацією на довгострокових та взаємовигідних умовах повністю відповідає інтересам усіх сторін. “Ми поділяємо наполягання Євросоюзу на необхідності досягнення домовленостей, які б базувалися на міжнародно визнаних принципах”, - наголошується в заяві.

В МЗС також підкреслили, що в Україні позитивно оцінюють готовність ЄС практично долучитися до врегулювання ситуації з постачанням російського природного газу територією України європейським споживачам.

“Україна усвідомлює відповідальність за забезпечення безперебійного транзиту газу своєю територією. Однак саме російська сторона, яка повністю припинила подачу газу, унеможливила його транспортування до споживачів. Росія намагається підірвати репутацію України як надійного транзитера енергоносіїв”, - наголошується в заяві.

МЗС України констатує, що створена російською стороною проблема набула серйозного гуманітарного виміру у багатьох залежних від поставок російського газу країнах.

Як нагадують у зовнішньополітичному відомстві, Президент та прем’єр-міністр України у зверненні від 7 січня 2009 року до керівництва Європейської Комісії наголосили, що Україна готова здійснити все необхідне для забезпечення транзиту газу до європейських споживачів, навіть за відсутності відповідних угод з російськими партнерами.

Також в МЗС вітають готовність представників Європейської Комісії прибути в Україну та Росію для невідкладного отримання об’єктивної інформації щодо реального стану справ з газових питань.

“Наступне приєднання України до Договору про Енергетичне Співтовариство засвідчує наше прагнення діяти за нормами та правилами Європейського Союзу у сфері енергетики. Спільними зусиллями ми зможемо унеможливити виникнення кризових ситуацій у майбутньому”, - наголошується в заяві.