Кабмін призначив Луценку першого заступника (фото, довідка)

Кабінет міністрів України призначив Володимира ЄВДОКИМОВА першим заступником міністра внутрішніх справ України – начальником кримінальної міліції, звільнивши його з посади заступника міністра внутрішніх справ України – начальника кримінальної міліції.

Про це йдеться у постанові уряду від 28 вересня 2006 р., розміщеної на Урядовому порталі.

Довідка УНІАН. Народився 6 листопада 1960 року у м. Харкові. Закінчив Харківський авіаційний інститут (1983 р.), Українську юридичну академію (1991 р.), Українську академію внутрішніх справ (1995 р.).

З 1983 по 1985 роки служив у Збройних Силах.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1986 році міліціонером патрульно-постової служби міліції УВС Харківського міськвиконкому. Надалі (до 1994 р.) працював на різних посадах у підрозділах карного розшуку відділів внутрішніх справ Червонозаводського та Московського райвиконкомів м. Харкова, УВС Харківської області.

З 1995 по 1998 роки – перший заступник начальника УМВС України в Луганській області – начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю.

З 1998 по 2001 роки обіймав посади начальника відділу, заступника начальника управління, начальника управління карного розшуку УМВС України в Дніпропетровській області.

У 2001 – 2004 роках – перший заступник начальника, начальник Головного управління карного розшуку (згодом - Департаменту карного розшуку) МВС України.

У 2004 – 2005 роках працював проректором Київського юридичного інституту МВС України, радником Посольства України в Російській Федерації.

З лютого до грудня 2005 року – начальник УМВС України в Дніпропетровській області.

З грудня 2005 року – заступник міністра внутрішніх справ України - начальник кримінальної міліції.