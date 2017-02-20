У Чернігові пройшов марш за легалізацію носіння зброї

Як передає кореспондент УНІАН, учасниками акції стали близько 150 чернігівців, здебільшого ветерани АТО та молодь, частина з них одягли балаклави.

За словами співорганізатора акції Максима Конашевича, захід приурочений до 3-ї річниці розстрілів на Майдані, а також має привернути увагу суспільства до необхідності легалізації зброї.

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Він заявив, що досі не схвалений закон про зброю, хоча у громадян є потреба у захисті. Конашевич переконаний, що на законодавчому рівні має бути легалізовано носіння зброї, "щоб ніколи не повторилося беззаконня - масові розстріли демонстрантів". Громадський активіст упевнений, що власники зброї є відповідальними громадянами і узаконення короткоствольної зброї матиме меншу небезпеку, ніж нині, коли поширився незаконний обіг зброї і коштувати вона стала дешевше, аніж до початку АТО.

Учасники маршу рушили від Мегацентру проспектом Миру, вони несли плакат з написом "Зброя - твоє право, захист - твій обов'язок". Поліція супроводжувала рух колони, рух транспорту тимчасово був перекритий.

Завершився марш поблизу Катерининської церкви. Біля пам'ятника "Борцям за свободу і незалежність України" присутні виконали національний гімн.

Організаторами маршу виступили місцеві громадські організації "Північний корпус", "Парни северной столицы", "ОУН - Північ".