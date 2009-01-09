У Ющенка готові допустити представників Росії на ГТС

Про це заявив ІТАР-ТАРС телефоном з Брюсселя уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Він висловив здивування інформацією про те, що українська сторона нібито "боїться входження до складу групи спостерігачів представників Росії". "Президент України Віктор Ющенко в бесіді з президентом Росії Дмитром Медведєвим 7 січня чітко висловив позицію, що ми готові до спільного моніторингу транзиту", - сказав Соколовський. За його словами, про заборону представникам Росії контролювати постачання російського газу через українську територію "навіть мови не може бути".

Эхо Москвы