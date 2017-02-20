Загиблий в АТО оперний співак Василь Сліпак став Героєм України посмертно

10:04, 20 лютого 2017
Суспільство
667 0

Василь Сліпак був солістом Паризької національної опери. 

Скріншот youtube.com

Пезидент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України українському оперному співаку, волонтеру, учаснику Революції гідності та війни на Донбасі Василю Сліпаку посмертно. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Читайте такожВійськові капелани назвали ім'я бійця, який загинув у неділю на Донбасі

Василь Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початком Революції гідності очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З 2015 року воював на Донбасі, загинув 29 червня від кулі снайпера поблизу Луганського Бахмутського району Донецької області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Сліпак#Герой України