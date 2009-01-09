Кабмін планує обмежити експорт мазуту

Уряд України планує обмежити експорт мазуту з території України, а також запровадити норму про закупівлю його для підприємств без застосування тендерних процедур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН сьогодні під час гарячої телефонної лінії в Кабінеті міністрів.

Міністр уточнив, що планується дати можливість підприємствам купувати мазут для власних потреб, використовуючи процедуру закупівлі в одного учасника.

Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що впровадження таких заходів пов`язане з необхідністю скорочення споживання газу підприємствами в процесі виробництва.

Він також повідомив, що найближчим часом очікується підписання указу Президента, в якому буде визначений перелік підприємств, які мають скоротити споживання газу і перейти на використання мазуту.

Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що заміна палива планується на рівні 30% від споживаних обсягів.

При цьому міністр підкреслив, що такі заходи можуть бути скасовані у разі нормалізації ситуації з постачаннями газу.

За деякими даними, рішення уряду про обмеження експорту мазуту і зміну умов його закупівлі підприємствами може бути прийняте на сьогоднішньому засіданні Кабміну, яке заплановане на 17.00.