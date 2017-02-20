ЄС додатково виділить 18 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям з Донбасу

Про це йдеться у повідомленні Представництва ЄС в Україні у Twitter.

"Єврокомісар Стиліанідіс в Бахмуті: радий оголосити, що ЄС виділяє додатково €18 млн для гумдопомоги для українських громадян", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Стиліанідес 20-21 лютого перебуває з візитом в Україні.

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Завтра, 21 лютого, Стиліанідес планує провести зустрічі з представниками української влади. Обговорення буде зосереджуватися на поточній ситуації на сході України та питаннях, яким чином ЄС може відповісти на потреби постраждалого населення.

*** Це четвертий візит єврокомісара в Україну з початку кризи. З 2014 року Європейська комісія виділила на гуманітарну допомогу Україні понад 70 млн євро; ЄС та країни-члени ЄС – 133 млн євро.