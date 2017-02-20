Фільм про українських учнів прифронтового села отримав гран-прі Берлінале (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Стрічка отримала найвищу нагороду у програмі молодіжної секції "Покоління 14+".

Діти з невеликого прифронтового села, бачили війну і знялися у фільмі, визнаються: тепер мріють і надалі присвятити себе кіно.