Фільм про українських учнів прифронтового села отримав гран-прі Берлінале (відео)

15:52, 20 лютого 2017
Суспільство
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Фільм про українських учнів прифронтового села отримав гран-прі кінофестивалю Берлінале в рамках молодіжної секції.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Стрічка отримала найвищу нагороду у програмі молодіжної секції "Покоління 14+".

Діти з невеликого прифронтового села, бачили війну і знялися у фільмі, визнаються: тепер мріють і надалі присвятити себе кіно.

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