Фільм про українських учнів прифронтового села отримав гран-прі Берлінале (відео)
15:52, 20 лютого 2017Суспільство
268 0
Фільм про українських учнів прифронтового села отримав гран-прі кінофестивалю Берлінале в рамках молодіжної секції.
Діти з невеликого прифронтового села, бачили війну і знялися у фільмі / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Стрічка отримала найвищу нагороду у програмі молодіжної секції "Покоління 14+".
Діти з невеликого прифронтового села, бачили війну і знялися у фільмі, визнаються: тепер мріють і надалі присвятити себе кіно.
Фільм про українських учнів прифронтового села отримав гран-прі кінофестивалю Берлінале
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter