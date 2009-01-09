Україна ніколи не була проти участі російських фахівців у моніторингу

Україна ніколи не виступала проти участі представників російського "Газпрому" у складі експертної групи Європейського Союзу з моніторингу транзиту російського газу через територію України до Європи.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Міністерства палива та енергетики України Фент ДІ.

За його словами, спостерігачі з ЄС вже працюють в Україні, й склад експертної групи формується Європейською комісією.

Ф.ДІ підкреслив, що Україна "прийме експертну групу в будь-якому складі, який сформує Єврокомісія, і якщо туди буде включено представника Росії, з боку України ніяких заперечень не буде".

Представник Мінпаливенерго назвав заяви російської сторони про те, що Україна відмовилася прийняти російських фахівців, "брехливими й такими, що не відповідають дійсності".

Він спростував заяви "Газпрому" про зрив Україною підписання протоколу про створення моніторингової групи, й нагадав, що 8 січня представники України та Єврокомісії підписали двосторонній протокол.

Ф.ДІ також додав, що українська сторона, на відміну від "Газпрому", не висувала ніяких додаткових вимог щодо відновлення транзиту газу до Європи.

Як повідомляв УНІАН, група європейських експертів із моніторингу транзиту російського газу почала свою роботу в Україні.

За інформацією Представництва Європейської комісії в Україні, зокрема, група вже працює на центральному диспетчерському управлінні “Укртрансгазу” в Києві.

Як зазначили в Представництві Єврокомісії, “це означає, що всіх умов, узгоджених лідерами ЄС, Росії та України для негайного відновлення поставок газу з Росії європейським споживачами, дотримано”.

Місія європейських експертів зможе в незалежному режимі виявити й порівняти дані газових надходжень до України з даними обсягів газу, який надійде європейським споживачам, додали в Представництві.

До складу групи входять 20 експертів основних газових компаній і високопосадові особи Європейського Союзу. Очолює групу помічник генерального директора Директорату Європейської комісії з питань транспорту та енергетики Філіп КОРНЕЛІС, зазначили в Представництві ЄК.

Нагадаємо, 8 січня Європейський Союз прийняв пропозицію прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про направлення до України експертів, які повинні вивчити причини зриву поставок російського природного газу в країни ЄС, і встановлять, хто несе за це відповідальність.