Триває зустріч Тимошенко і Тополанека

У Києві в державній резиденції на Липській триває зустріч прем’єр-міністрів України та Чехії Юлії ТИМОШЕНКО і Мірека ТОПОЛАНЕКА.

Як передає кореспондент УНІАН, у зустрічі також беруть участь міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, а також керівник групи радників прем’єр-міністра України Віталій ГАЙДУК.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала М.ТОПОЛАНЕКУ за те, що він зміг в екстремальній ситуації відкоригувати графік своєї роботи та відвідати Україну.

«Це для України надзвичайно важливо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава українського уряду вважає позитивним, що під час зустрічі у форматі трьох з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ були обговорені ключові проблеми щодо транзиту газу.

У свою чергу М.ТОПОЛАНЕК сказав, що «ми спробуємо разом з БАРРОЗУ (голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ – УНІАН) з двох сторін впливати на ці події. Зараз існує недовіра між двома країнами, і треба знайти якийсь інструмент, який дозволить відновити довіру».

Глава чеського уряду, водночас, підкреслив, що європейська сторона не може виконувати роль арбітра у газовому конфлікті між Україною та Росією.

Як повідомляв УНІАН, перед цим відбулися переговори у тристоронньому форматі за участю прем’єр-міністрів України та Чехії і Президента України Віктора ЮЩЕНКА.