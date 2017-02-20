У Харкові музиканти збирають кошти на допомогу сім'ям загиблих в АТО (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Благодійний фонд письменника Сергія Жадана запустив низку мистецьких акцій, щоб підтримати тих, хто втратив рідних під час війни на Донбасі.

Один з перших заходів - благодійний концерт за участю харківських музичних груп.