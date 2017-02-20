У Харкові близько 400 активістів провели мітинг-реквієм з нагоди Дня героїв Небесної сотні (відео)

Учасники мітингу тримали національні прапори, стяги із символікою харківського Автомайдану та Спілки ветеранів АТО.

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Мітинг-реквієм розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих під час Революції гідності. Зокрема, харків’яни згадали трьох жителів міста, які в лютому 2014 року загинули на київському Майдані: Влада Зубенка, Юрія Паращука та Євгена Котляра.

Біля підніжжя пам’ятника Шевченку учасники мітингу встановили портрети загиблих харків’ян. До них люди несли запалені лампадки та квіти.

У мітингу-реквієму також взяла участь голова Харківської ОДА Юлія Світлична разом із заступниками.

Перед учасниками зібрання виступили рідні та знайомі загиблих під час Революції гідності.

Після мітингу його учасники відправилися до театру ім. Шевченка, де сьогодні відбудеться показ оновленої версії документального фільму про харківських Героїв Небесної сотні “Герої не вмирають”.