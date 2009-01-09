У Бердянську дозволили знизити температуру в квартирах до 15 градусів

У Бердянську через дефіцит газу влада санкціонувала зниження температури у квартирах городян до 15 градусів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Бердянська, за минулу добу тиск газу на вході в місто знизився на 6-7 атмосфер, а в другій половині сьогоднішнього дня тиск знизився ще на 0,1 атмосфери і "падає кожну годину".

При цьому, середньодобове споживання газу містом становить близько 700 тис. кубометрів, і коректувати обсяги споживання за рахунок промпідприємств не є можливим, оскільки великих підприємств у курортному Бердянську немає, йдеться у повідомленні.

“Основні споживачі газу в Бердянську – населення, тепломережа (ЗАТ "БПТМ", що здійснює подачу тепла і гарячої води населенню - УНІАН). На засіданні робочої групи з координації забезпечення міста газом представники Бердянського філіалу "Запоріжгазу" повідомили, що "за таких обсягів подачі місту вистачить газу на добу", зазначили у прес-службі.

За даними мерії, виходячи з такої ситуації керівник ЗАТ "БПТМ" і член робочої групи з координації забезпечення міста газом Микола ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що ухвалено рішення про зниження споживання газу тепломережею за добу на 20%.

“Це значить, що температура в квартирах знизиться до 16-15 градусів", - констатували в прес-службі Бердянської мерії.

Довідка УНІАН. Газопостачання Бердянська здійснюється по двох напрямах - російським газом через Таганрог і Маріуполь і з підземних сховищ через Донецьк.

У зв`язку з тим, що Росія повністю перекрила подачу газу в Україну, місто почало одержувати газ тільки зі сховищ Донецька.

З 8 січня споживання газу в Бердянську скоротилося на 30%.

На даний час тиск газу в магістральному газопроводі до Бердянська становить 14,6 кг на кв. см. Для того, щоб міські котельні працювали в нормальному режимі, необхідний тиск не менш як 1,2 кг на кв. см.