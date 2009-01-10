В Японії створюють Інститут коміксів манга і мультфільмів аніме

Японський університет Мейдзі створює найбільший в Японії науково-дослідний інститут манга і аніме, повідомили у п`ятницю представники університету.

"Багато університетів за межами Японії починають серйозні наукові дослідження манга і аніме. Новий інститут покликаний відповідати новим світовим науковим тенденціям", - повідомив керівник кафедри міжнароднох японістики університету Мейдзі Каїтіро Морікава (Kaichiro Morikawa).

У новому науковому центрі вивчатимуться історія, методи і техніка створення манга і аніме. За задумом ініціаторів проекту, необхідність вивчення популярних у всьому світі коміксів і мультфільмів викликана тим, що цей напрям давно вже вийшов за рамки субкультури і посів важливе місце в японській культурі.

У новому центрі також розташується кінотеатр для перегляду манга, зал шанувальників манга і аніме, бібліотека, де будуть зібрані кількасот тисяч книг і журналів манга, і виставковий зал.

Останнім часом в Японії сильна тенденція до серйознішого переосмислення значення манга і аніме для японської і світової культури. Зокрема, враховуючи міжнародну популярність цього напряму, багато фахівців вважають його перспективним інструментом для популяризації японської культури в світі. Прем`єр-міністр Японії Таро Асо, великий шанувальник манга, зізнавався, що прочитує по кілька книжок в тиждень, і неодноразово підкреслював важливу роль коміксів і аніме в японській і світовій культурі.

РІА “Новости”