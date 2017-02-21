У Житомирі близько 300 людей вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні

Як передає кореспондент УНІАН, о 17:00 біля Свято-Михайлівського собору УПЦ КП пройшов молебень за загиблими Героями Небесної сотні, в якому брали участь близько 100 людей.

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Після цього активісти пройшли головною вулицею міста Михайлівською на майдан Корольова, де приєдналися до загальноміського заходу вшанування загиблих Героїв.

Тут відбувся молебень за загиблими, у якому взяли участь керівництво міста та області, учасники Майдану, волонтери, ветерани АТО та громадськість.

Також на майдані Корольова було встановлено оновлений стенд Героям Небесної сотні: замість жовто-блакитного тепер фото Героїв розміщені на червоно-чорному фоні.

***В Україні, згідно з указом президента «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», 20 лютого відзначається День Героїв Небесної сотні.

Починаючи з 18 лютого і до 22 лютого в усіх регіонах держави проходять заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.