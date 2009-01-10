Світові ціни на нафту знизилися
01:14, 10 січня 2009Суспільство
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... до 41,8-44,4 доларів за барель
Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю знизилися, повідомляє Reuters.
Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,25 долара - до 44,42 долара за барель.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,87 долара - до 41,83 долара за барель.
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