У Ялті 12-річний хлопчик вистрілив собі у скроню
10:51, 10 січня 2009Суспільство
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Діти грали з пневматичним пістолетом
У Ялті 12-річний хлопчик під час гри з пневматичним пістолетом вистрілив собі у скроню, після чого був доставлений до реанімації в дуже тяжкому стані.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався 9 січня.
“Діти грали з пневматичним пістолетом, під час гри хлопчик, 12 років, вистрілив собі у скроню”, - йдеться в повідомленні МНС.
Дитину доставили до реанімації хірургічного відділення Лівадійської міської лікарні. Там йому поставили діагноз – «стріляна рана голови, відкрита черепно-мозкова травма, удар головного мозку і внутрішньочерепна гематома».
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