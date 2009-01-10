Україна переконуватиме Росію пустити газових експертів на її територію

Україна спільно з Європейським Союзом намагатиметься переконати російську сторону допустити європейських експертів з моніторингу за транзитом газу на територію Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Ми будемо і далі спільно працювати з Євросоюзом, щоб переконати російську сторону допустити експертів ЄС на російську територію», - сказав він.

При цьому заступник глави МЗС зазначив, що моніторинг європейських експертів може бути ефективним, якщо їм буде надано доступ до необхідних об’єктів на території не тільки України, але й Росії, оскільки більшість технічних об’єктів і вимірювальних приладів знаходиться саме на території Російської Федерації.

К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що всього в Україні працюватимуть 22 європейських спостерігачів. Він запевнив, що Україна робитиме все можливе, щоб надати доступ європейським спостерігачам до відповідних об’єктів, надаватиме відповідну інформацію та статистичні дані стосовно надходження газу на шести пунктах на українсько-російському кордоні. Він повідомив, що спостерігачі ЄС будуть працювати в диспетчерських пунктах на українській території і на щоденній основі готуватимуть звіти і надсилатимуть їх до Брюсселя і держав-членів ЄС.

«У такий спосіб ми чітко покажемо, що нам нема чого приховувати, і показати те першоджерело, звідки йдуть всі проблеми», - сказав представник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, європейські спостерігачі прибули до Києва 9 січня і приступили до здійснення моніторингу транзиту.

Проте представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що ці фахівці не мають статусу спостерігачів, оскільки запропонований Росією протокол про створення міжнародної комісії з моніторингу транзиту не підписаний з боку Єврокомісії та України.