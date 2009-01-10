Україна припинила комерційний експорт електроенергії до Молдови

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго” з 1 січня 2009 року припинило комерційний експорт електроенергії до Молдови.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар міністра палива та енергетики Фент ДІ.

За його словами, експортні поставки припинені у зв`язку з односторонньою відмовою молдавської сторони у зв`язку з підписанням аналогічного контракту з російським контрагентом ЗАТ «Інтер РАТ ЄЕС», який підписав з молдавським оператором Energocom довгостроковий контракт на поставку електроенергії з Молдавською ГРЕС.

При цьому між Україною і Молдовою на даний час збережений так званий перетоковий режим поставок в обсязі 7 млн. кВт/год.

Нагадаємо, що до припинення експорту Україна щомісяця експортувала до Молдови близько 250 млн. кВт/год.

Ф.ДІ зазначив, що, незважаючи на те, що українська сторона запропонувала молдавському оператору нижчу ціну, ніж «Інтер РАТ ЄЕС», Молдова все ж таки відмовилася від українського імпорту.