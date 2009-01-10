Погода на 11 - 15 січня

Завтра, 11 січня, на території України утримається мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вночі в Криму невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, на дорогах ожеледиця. Температура вночі становитиме 10-15°, на сході до 20° морозу, у західних, Одеській областях та в Криму місцями 4-9° морозу; вдень 3-8°, на Лівобережжі до 12° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 2-7°, вдень 0-3° морозу.

12-13 січня без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 5-10° морозу, 12 січня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та прикарпатських областях 13-18° морозу; вдень 0-6° морозу, на Прикарпатті, Закарпатті, в Криму та більшості південних областей 0-5° тепла (13 січня в Криму до 8° тепла).

14 січня без істотних опадів, лише вдень в західному та південному регіонах, протягом 15 січня на більшій частині території України невеликі, місцями помірні опади переважно у вигляді мокрого снігу, на півдні дощу. Температура істотно не зміниться, лише вночі 15 січня в Україні (крім східних областей) підвищиться до 0-6° морозу, на півдні до 3° морозу - 3° тепла.

Завтра у Києві та області без опадів. Температура вночі 10-12°, вдень 5-7° морозу.

12-13 січня утримається мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу.

14 січня без істотних опадів; 15 січня невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу. Температура вночі 14 січня 5-10° морозу, 15 січня послаблення до 1-6° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла.