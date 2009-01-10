Ющенко ввів у дію рішення РНБО щодо підвищення обороноздатності України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року «Про невідкладні завдання щодо підвищення обороноздатності України».

Відповідний указ № 2/2009 Президент підписав сьогодні.

Як зазначили в прес-службі глави держави, 26 вересня 2008 року РНБО, розглянувши стан обороноздатності держави, відзначила недостатній рівень боєздатності Збройних сил України, оснащення новітнім озброєнням і військовою технікою, що пов`язане з їх неналежним фінансуванням, яке є найнижчим серед європейських держав та не забезпечує розв`язання існуючих проблем Збройних сил України.

Враховуючи ці фактори, Рада національної безпеки і оборони України вирішила визнати одним із пріоритетів діяльності Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади зміцнення обороноздатності та вжиття практичних заходів з реалізації оборонної політики.

Крім того, РНБО вважає за необхідне звернути увагу Кабінету міністрів на незадовільний стан реалізації повноважень, передбачених Законом України «Про оборону України», та виконання завдань, передбачених актами Президента України, щодо забезпечення виконання державних програм розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, розвитку озброєння і військової техніки, інших програм (планів) з питань оборони.

Водночас РНБО пропонує Президентові України підтримати пропозиції Міністерства оборони України щодо тимчасового припинення скорочення чисельності Збройних сил України та переходу на комплектування військ (сил) військовослужбовцями виключно за контрактом, залишивши комплектування Збройних сил України як за контрактом, так і за призовом; визначення чисельності Збройних сил України до 2011 року у кількості до 162 тис. військовослужбовців та до 50 тис. працівників для забезпечення діяльності і функціонування Збройних сил України; внесення змін до Державної програми розвитку ЗСУ на 2006 – 2011 роки стосовно чисельності ЗСУ до 2011 року.

Разом з тим на Кабінет міністрів України покладено наступні зобов’язання:

1) подати в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про чисельність Збройних сил України на 2008 рік» та «Про чисельність Збройних сил України на 2009 рік»;

2) визначити у місячний строк порядок та обсяги фінансування Збройних сил України під час виконання завдань, пов`язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

3) затвердити до кінця 2009 року:

- державну цільову програму створення пілотажної групи «Українські соколи»;

- програму щодо забезпечення позитивного іміджу ЗСУ та привабливості військової служби у суспільстві.

У той же час Міністерство оборони України має, зокрема, вирішити питання щодо посилення організаційної структури управління системою технічного забезпечення Збройних Сил України, зокрема, проведення робіт із ремонту (капітального, середнього) озброєння, військової та спеціальної техніки, а також розширення можливості їх ремонту і відновлення безпосередньо у з`єднаннях та військових частинах; подати у двомісячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо внесення змін до Державної програми переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, стосовно продовження до 2015 року строку переходу до комплектування Збройних Сил України виключно військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом.

Указ глави держави набирає чинності з дня його опублікування.