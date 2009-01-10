Як уникнути проблем з транзитом газу

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що проблем з транзитом російського газу до Європи можна уникнути шляхом укладення прямих транзитних договорів країнами Європейського Союзу - споживачами газу з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам на прес-конференції в Києві.

«Якби Україна забезпечувала транзит, то не було б жодних проблем», - зауважив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ заявив про те, що Україна пропонує Європейському Союзу розглянути можливість укладання двосторонніх контрактів на транзит російського газу.

Він повідомив, що наступного тижня відбуватимуться інтенсивні контакти представників Європейської комісії з європейськими компаніями, які займаються транзитом газу до європейських споживачів.

«Дуже важливо, що європейські партнери нас почули, і вони над цим серйозно задумалися», - зазначив К.ЄЛІСЄЄВ.