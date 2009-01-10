Київгаз відмежувався від холодних батарей

«Київгаз» непричетний до проблем, що виникли з подачею тепла та гарячої води в оселі киян. На цьому наголосив заступник голови правління з газопостачання ВАТ «Київгаз» Сергій КОРНІЄНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київгазу», за його словами, «основною функцією компанії є транспортування та виконання диспетчерських робіт з постачання природного газу в столиці».

«Інформація, розповсюджена низкою ЗМІ, щодо причетності ВАТ«Київгаз» до проблем щодо тепла та гарячої води в оселях киян з посиланням на заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимира ТРИКОЛІЧА, не відповідає дійсності», - зазначив С.КОРНІЄНКО.

Він також нагдав, що згідно постанови Кабінету міністрів «Про забезпечення споживачів природним газом» ВАТ «Київгаз» має угоду з НАК «Нафтогаз України» на надання їй послуг транспортування природного газу до підприємств теплокомуненерго, в тому числі і до АК «Київенерго».

«ВАТ «Київгаз» має можливість транспортувати лише той обсяг газу, який йому доручив протранспортувати постачальник», - уточнив С.КОРНІЄНКО.

Він запевнив, що «Київгаз» безперебійно та безаварійно здійснює постачання та транспортування блакитного палива споживачам міста, в тому числі і населенню.

Раніше С.КОРНІЄНКО заявляв, що постачання газу в столицю не зменшилось. «ТЕЦ 5, ТЕЦ 6 та Дартеплоцентраль, на виконання розпорядження міністра палива та енергетики України Юрія ПРОДАНА переведені на резервні види палива з метою економії природного газу під час похолодання для сталого та надійного забезпечення населення та об’єктів теплокомуненерго, які не мають резервного палива», - сказав заступник голови «Київгазу».