Україна пропонує ЄС перемістити контрактні зобов'язання на схід

Україна запропонувала Європейському Союзу здійснювати контроль над об`ємами транзитного газу, що надходить з Росії до Європи, на східному кордоні країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ у суботу на прес-конференції.

За його словами, таку пропозицію було зроблено президенту Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ під час візиту української делегації до Брюсселя 8-9 січня.

«Під час зустрічі з Ж.БАРРОЗУ українська сторона запропонувала розглянути і вивчити такий варіант, який вимагає подальшої доробки, з переміщення контрактних зобов`язань із західного кордону на східний кордон», - заявив Г.НЕМИРЯ.

При цьому він зазначив, що Ж.БАРРОЗУ доручив Комісару Європейської Комісії з питань енергетики Адрісу ПІБАЛГСУ активізувати обговорення цього питання з уповноваженими посадовими особами України.