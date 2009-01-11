Валюту Білорусії девальвували на вимогу МВФ

Девальвація національної валюти, проведена Білорусією на початку 2009 року, була проведена відповідно до вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ). Таку заяву зробив президент Білорусії Олександр Лукашенко.

За словами Лукашенка, девальвація білоруського рубля була однією з умов надання Білорусії кредиту МВФ у розмірі 2,5 мільярдів доларів. "На це треба було йти. Тим більше, що девальвацію нам треба було і так здійснювати через нашу експортоорієнтовану економіку", - додав він.

Нагадаємо, 1 січня Нацбанк Білорусії оголосив про девальвацію валюти країни щодо долара і євро майже на 20 відсотків. З 2 січня американська валюта в країні стала коштувати 2650 білоруських рублів замість 2200, а європейська - 3703 білоруських рубля замість 3077.

Білоруський уряд і Нацбанк країни попросили антикризовий кредит у МВФ наприкінці жовтня 2008 року. Принципову згоду про виділення коштів МВФ прийняв 31 грудня. Після затвердження цього рішення керівництвом Фонду в січні Білорусія негайно зможе одержати перший транш в 800 мільйонів доларів.

Лента.ру