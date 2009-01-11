У Києві керівник благодійного фонду збував наркотики

Співробітники столичного відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків затримали директора одного з київських міських благодійних фондів соціальної реабілітації молоді, який під виглядом лікування наркозалежних збував їм наркотики.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві, посадовець під виглядом надання наркологічної допомоги наркозалежним незаконно зберігав та збував їм трамадол та інші психотропні та сильнодіючі лікарські засоби.

Під час обшуку у директора фонду було виявлено та вилучено 101 ампулу та 165 капсул трамадолу, 60 капсул феназипаму, понад 4,5 тис. пігулок клофеліну, 300 ампул кетаміну та інші препарати.

Як зазначили у столичній міліції, вартість вказаних препаратів за цінами "чорного ринку" складає понад 80 тис. грн.

Наразі керівник фонду затриманий. Стосовно нього порушено кримінальну справу за ч.1 ст.307 (незаконне зберігання та збут наркотичних речовин) Кримінального кодексу України.