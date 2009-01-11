Газпром втрачає $120 млн. щоденно

Втрати "Газпрому" від газової війни з Україною зростають, пише сьогоднішня газета "Ведомости".

"У перший тиждень війни прямі втрати "Газпрому" були невеликі: з 1 по 6 січня вони становили близько 40 мільйонів доларів від несанкціонованого відбору газу в Україні, підрахував директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкін. А ось з 7 січня концерн, за його словами, втрачає близько 120 мільйонів доларів щоденно", - пише видання.

Газета нагадує для порівняння, що добова виручка групи "Газпром" в першому півріччі 2008 року становила близько 200 мільйонів доларів.

Газета нагадує, що, попри інтенсивні переговори, "Нафтогаз України" і російський "Газпром" так і не змогли до Нового року підписати прямий контракт про постачання газу і Україну в 2009 році. Каменів спотикання було три: ціна газу для України, тариф на транзит російського газу до Європи і борг "Нафтогазу" перед "Газпромом".

"Підсумки газової кампанії такі: Україна залишилася без газу, Росія - без транзиту, і обидві швидко втрачають обличчя перед замерзаючою Європою", - цитує РІА "Новости".