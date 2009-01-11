Аудит Укрзалізниці виявив 3,5 мільярда збитків - джерело

Міжнародний аудит «Укрзалізниці», проведений компанією «Делойт енд Туш», виявив 3,5 млрд. грн. збитків.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві транспорту і зв`язку України.

За даними співбесідника агентства, аудит, проведений відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за 2007 р., виявив 3 млрд. 506,1 млн. грн. збитків у фінансовій звітності, «при тому, що сама залізниця задекларувала за цей же, 2007 рік, одержану суму прибутку в розмірі 707,6 млн. грн.».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2008 р. Deloitte & Touche USC завершила міжнародний аудит «Укрзалізниці». «Завершився міжнародний аудит «Укрзалізниці», який показав, що бухгалтерія «Укрзалізниці» працює в коректному європейському варіанті», - сказав тоді на брифінгу в Кабміні міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ. Він зазначив, що під час аудиту були деякі нерівності. «Зараз ми їх виправили і, думаю, що через місяць взагалі не буде нерівностей у веденні бухгалтерського обліку», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Він повідомив, що капіталізацію «Укрзалізниці» оцінено в більш ніж 62 млрд. грн. – це основні засоби. За словами Й.ВІНСЬКОГО, проведений аудит підтвердив, що «Укрзалізниця» є підприємством зі стійкою прибутковою базою.

Нагадаємо, робота з аудиту почалася влітку 2007 року, перевірялася фінансова звітність "Укрзалізниці" за 2006 рік. Починаючи з квітня 2008 року, групи аудиторів по 5 тижнів працювали з первинними документами безпосередньо на кожній залізниці.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» є монополістом у сфері залізничних перевезень України і об`єднує шість залізниць країни.