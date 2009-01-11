Український газ почав надходити до Молдови

Україна почала сьогодні постачання природного газу Молдавії з власних резервів, повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді.

Виступаючи на засіданні Національної комісії з надзвичайних ситуацій, що відбулося за участю президента Молдови Володимира Вороніна та прем`єр-міністра Зінаїди Гречаної, перший віце-прем`єр, міністр економіки і торгівлі Молдавії Ігор Додон зазначив, що газ до країни надходить через газопровід в Олексіївці.

Ситуація із забезпеченням газом молдавських споживачів стабільна.

За словами І.Додона, початок постачання газу через газогін в Олексіївці дав змогу підвищити тиск в газопроводі, який забезпечує газом район Унгень, де ситуація з газопостачанням напередодні була дуже складною.