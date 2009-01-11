Відновили гаряче водопостачання в Житомирі

Відключене 9 січня гаряче водопостачання населення у Житомирі відновлено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службах Житомирської міськради та облдержадміністрації.

"З огляду на підвищення температури повітря, в Житомирі з`явилась технічна можливість відновлення гарячого водопостачання за попереднім графіком", - сказано у повідомленні прес-служби міськради.

У прес-службі голови Житомирської ОДА Юрія ЗАБЕЛИ зазначили, що “голова Житомирської обласної державної адміністрації особисто взяв під контроль питання із відновленням подачі гарячої води в обласному центрі". Голова ОДА назвав дві причини відключення – невизначеність ситуації із газопостачанням в країні та різке зниження температури повітря.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі через недостатній тиск газу 9 січня було припинено подачу гарячої води населенню.