Запоріжжя: не буде форс-мажору - буде тепло, і навпаки

У Запорізькій області на сьогодні сформовано баланс газу, достатній для безперебійного теплозабезпечення регіону.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Запорізької ОДА Геннадій ФУКС.

Сьогодні тиск газу в системі магістральних газопроводів, що забезпечують газом Запорізький регіон, стабілізувався на позначці 25 кг/см квадратних При цьому спільними зусиллями облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, промпідприємств і підприємств теплоенергетики вдалося скоротити споживання газу областю на 800 тисяч кубометрів на добу, що, за відсутності нових форс-мажорних обставин, створює умови для безперебійного теплозабезпечення Запорізького регіону", - заявив Р.ФУКС.

При цьому заступник губернатора так само відзначив, що "на сьогодні існують передумови для стабілізації ситуації з газозабезпеченням в Україні і таким чином надалі наявність чи відсутність проблем з теплозабезпеченням і забезпеченням гарячою водою кожного конкретного населеного пункту залежатиме винятково від рівня розрахунків місцевих підприємств теплоенергетики за спожитий газ - тобто від рівня оплати населенням послуг з подання тепла і гарячої води".