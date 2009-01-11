Міліція Севастополя заперечує переслідування моряків-чорноморців

Міліція Севастополя спростовує повідомлення, що з`явилися в деяких російських ЗМІ, про те, що, в період загострення українсько-російських відносин «влада України переслідує моряків-чорноморців, відновлено полювання за російськими військовослужбовцями», про що нібито свідчить збільшення кількості затримань військовослужбовців ЧФ РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, Управління МВС України в місті Севастополі, коментуючи подібну інформацію, зауважує, що «в місті, як і по всій Україні, з 28 грудня 2008 року по 28 січня 2009 року проходить оперативно-профілактичне відпрацювання з метою забезпечення охорони громадського порядку і оздоровлення оперативної обстановки, зокрема в період новорічних і різдвяних свят».

Крім того, як повідомляється в заяві УМВС, «з 6 січня в Севастополі було запроваджено посилений режим патрулювання співробітниками МВС, в результаті якого були затримані троє військовослужбовців ЧФ».

Коментуючи викладені в публікаціях твердження про те, що факти затримання військовослужбовців ЧФ РФ особливо зростають в період загострення українсько-російських відносин, зокрема, факти затримання моряків-чорноморців в серпні 2008 року після повернення групи кораблів із зони осетино-грузинского конфлікту», Севастопольський міліційний главк повідомляє: «дійсно, 29 серпня 2008 року за скоєння кримінального злочину затримано троє військовослужбовців ЧФ РФ, які безпричинно побили жителя міста в районі Малахова Кургану. По даному факту порушено кримінальну справу, яку передано у військову прокуратуру.

«Аналогічне затримання військовослужбовця ЧФ РФ в Севастополі мало місце і напередодні новорічних свят. Так, 26 грудня 2008 року військовослужбовець, спільно з іншими громадянами, безпричинно побив громадян в районі бухти Омега. Порушено кримінальну справу, проводиться слідство», - підкреслюється в заяві.

Водночас, як наголошується в заяві, окремі військовослужбовці ЧФ РФ порушують міграційне законодавство України. Тільки в грудні 2008 року співробітниками паспортної служби до адміністративної відповідальності за порушення порядку перебування іноземних громадян на території України притягнуто 23 військовослужбовців. Всі протоколи передано до суду для ухвалення законного рішення.

Міліція Севастополя підкреслює, що вона «завжди стояла і стоїть на захисті свобод і прав, законних інтересів севастопольців, зокрема сімей моряків-чорноморців». Як стверджується в заяві, діяльність Севастопольської міліції ніколи не підпадала під вплив яких-небудь політичних сил, а грунтувалася тільки відповідно до вимог Конституції України, законодавства України, захищати честь і гідність, життя, інтереси і свободи людини».