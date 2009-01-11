Презентовано перший аудіопроект глави УГКЦ

Презентовано перший аудіопроект глави Української греко-католицької церкви Любомира ГУЗАРА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації УГКЦ.

На трьох компакт-дисках можна почути висловлювання архієпископа “про владу і багатство, про Церкву і молодь, про еміграцію і ставлення до чужинців, про журналістів і підприємців, про моральність у політичному та суспільному житті”. Їх загальна назва: «Дорога до себе». Це перший аудіопроект глави УГКЦ, який, використовуючи новітні технології, має нагоду запропонувати слухачам свої міркування щодо важливих суспільно-релігійних тем.

«Не гроші є беззастережним злом, а їх ужиток. Мало хто, на жаль, вміє бути багатим... Багатство є небезпекою. Хто вміє собі з тою небезпекою дати раду, може робити великі і добрі діла...», – сказав блаженніший ЛЮБОМИР, говорячи про бізнес, гроші та підприємництво. «Якщо вчитель, навіть у середній школі... бере хабар від учня, чи той учень може вирости на чесну людину?...Тут вчитель робить страшну кривду своїм учням. На мою думку, це найгірша форма хабарництва, бо вона нищівна...», – сказав глава УГКЦ, говорячи про хабарництво.

Весь пропонований на дисках матеріал поданий у жанрі інтерв’ю.

Виручені кошти від реалізації компакт-дисків будуть передані на будівництво Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.